RCA : le président Touadera reçoit l’ambassadeur Douglas Carpenter de l’UE

L’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne en République centrafricaine, Douglas Carpenter, a été reçu en audience en fin d’après-midi du 05 mars 2023, par le président de la République, le Pr Faustin Archange Touadera.



Le renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et l’Union Européenne était au centre des discussions. Douglas Carpenter a fait savoir que sa visite avait pour objectif de féliciter le président Touadera son élection à la présidence tournante des conférences des chefs d’État de la CEMAC.



En sa qualité d'ambassadeur de l’Union européenne accrédité auprès de la CEMAC, Douglas Carpenter s'engage à soutenir le président Faustin Archange Touadera dans les réformes de la CEMAC, et surtout les relations avec son institution, dans le domaine du commerce, les chaînes de valeur et le désenclavement.



Les échanges ont aussi porté sur la vente des médicaments contrefaits, dans certains pays de la CEMAC et les zones de libre-échange du continent africain.