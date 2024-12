RCA : le président Touadera reçoit une délégation du Conseil supérieur de l’économie arabo-africaine

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera a accordé le 26 décembre 2024, à la Cité des Chefs d’Etat, Hani Hasan Abu Zeid, président du Conseil supérieur de l'économie arabo-africaine. Les discussions entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la création des projets structurants en République centrafricaine.



Interrogé par la presse présidentielle au sortir de cette audience, il a déclaré : « Je remercie le président de la République et le peuple centrafricain pour l’accueil chaleureux qui nous est réservé et l’occasion donnée pour investir en République centrafricaine ». Il a fait savoir que le Conseil supérieur de l’économie arabo-africaine est une organisation de renommée internationale qui regroupe en son sein plusieurs entreprises.



Hani Hasan Abu Zeid a expliqué que le choix porté sur la République centrafricaine par son organisation se justifie par la position géographique de ce pays très favorable et stratégique pour l’implémentation des projets d’intérêts communs. C’est la raison pour laquelle son institution a décidé d’accompagner quatre projets phares en faveur de ce pays.



Ces projets concernent notamment les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, du transport fluvial, de la banque avec pour mission de soutenir les investisseurs privés. Le tout pour un coût total d’environ quatre milliards de dollars. Enfin, Hani Hasan Abu Zeid a salué la disponibilité du président de la République Faustin Archange Touadera et sa volonté à soutenir la mise en œuvre de ces projets d’investissement en RCA.