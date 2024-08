RCA : le président Touadera se félicite de la levée de l’embargo sur les Forces de défense

Dès son retour à Bangui, après avoir participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, à l’invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président centrafricain Faustin Archange Touadera a accordé une interview à la presse nationale, dans le Salon d’honneur de l’Aéroport International Bangui M’poko, sur la décision du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relative à la levée totale de l’embargo qui pesait sur les Forces de Défense et de Sécurité de la République centrafricaine.



En effet, le 30 juillet 2024, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a décidé de la levée totale de l’embargo imposé aux Forces de défense et de sécurité de la République Centrafricaine depuis 2013, suite à la crise militaro-politique que le pays a connue.



Dans son intervention, le président de la République a affirmé que cet embargo imposé sur les armes depuis 2013 n’est plus justifié après le retour à l’ordre constitutionnel de 2016, avec son élection à la magistrature suprême.



Le président de la République a déclaré que, beaucoup de voix se sont levées au sein de la population, des institutions de la République, de l’Assemblée nationale, des organisations sous régionale, la CEEAC afin de demander la levée de cet embargo qui empêchait les Forces de défense et de sécurité d’assumer pleinement leurs missions régaliennes. Il a remercié les membres du Conseil de Sécurité des Nations-Unies qui ont pris la sage décision de lever cet embargo.



Le chef de l’Etat a aussi salué la résilience du peuple centrafricain qui, durant tous ces moments, a su apporter son soutien aux autorités du pays et aux Forces de défense et de sécurité dans leur difficile mission.



Il félicité les fleurs aux Forces de défense et de sécurité qui, en dépit des moyens limités par l’embargo sur les armes, continuent de défendre avec courage les institutions de la République et le peuple centrafricain. Il en est de même avec les forces bilatérales de la Fédération de Russie et du Rwanda, ainsi que la MINUSCA qui soutiennent les autorités centrafricaines dans leur quête de paix et de sécurité.



Pour le président de la République, la sage décision du Conseil de Sécurité des Nations-Unies de lever cet embargo sur les armes, va permettre à la République centrafricaine de poursuivre ses actions en faveur du rétablissement total de la paix et de la sécurité.