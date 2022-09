RCA : les patrouilles robustes des casques bleus réduisent les mouvements des groupes armés

« La situation sécuritaire la semaine écoulée a été calme grâce aux actions de la Force dans différentes zones du pays. Les patrouilles robustes des casques bleus entravent la liberté de manœuvre des éléments armés, permettant ainsi aux populations de mener sereinement leurs activités », a affirmé le porte-parole lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission.



Selon le porte-parole, « la Force de la MINUSCA a effectué 1.325 patrouilles diurnes et nocturnes sur toute l’étendue du territoire, dont 3 conjointes avec les FACA ». A l’intérieur du pays, « dans la zone Est, l’opération de domination de zone lancée depuis plus de deux mois se poursuit. Les efforts ont porté la semaine écoulée sur l’axe Bria-Yalinga où la quiétude est de retour et l’activité économique a repris également. Dans la partie Ouest, on note une nette amélioration de la situation. Dans la région Centre, la Force de la MINUSCA maintient sa posture robuste. La surveillance accrue de la ville de Ndélé et ses alentours se poursuit », a-t-il ajouté.



Le porte-parole a également fait le bilan des actions menées entre janvier et juin 2022 au profit des populations civiles à savoir « 1.442.100 litres d’eau potable distribués à 64.650 personnes ; 3.525 patients pris en charge dans les structures de santé ou des consultations médicales gratuites ; plus de 20 dons de médicaments à des hôpitaux ou des structures de santé centrafricaines ; plus de 155 dons de kits scolaires, de vivres, de vêtements ainsi que 175 actions de formations et/ou de sensibilisations ».



Le porte-parole de la Police, le commissaire Serge Ntolo Minko, a également abordé la question des patrouilles de la Police des Nations Unies, conjointement avec les Forces de sécurité intérieure, qui « ont permis de ramener la quiétude dans le 7e arrondissement de Bangui, en proie aux actes de braquage ». D’après le porte-parole, cette même collaboration s’effectue à l’intérieur du pays.