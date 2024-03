RCA : les rebelles de la CPC revendiquent la reprise de la ville de Sikikédé

En République centrafricaine, les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) revendiquent la reprise de la ville de Sikikédé, dans la préfecture de la Vakaga, à l'extrême nord-est du pays. Cette ville qu'ils avaient déjà conquise une première fois à la mi-février 2023 avant d'en avoir délogé.



Ils assurent cette fois vouloir aller plus loin dans le sud. En effet, les rebelles de la CPC ont lancé leur attaque vers 5 heures du matin, selon leur porte-parole qui parle d'« une offensive de grande envergure ». « Plus de 500 hommes, des véhicules équipés d'armes lourdes, des motos… Nous sommes bien préparés », affirme Aboubacar Siddiq, qui assure que leur « objectif » est d'aller plus au sud.



Ce dernier revendique également « une quinzaine de soldats tués », lors d'affrontements qui ont duré moins de 20 minutes, avant que les forces armées centrafricaines (FACA) ne battent en retraite. Le porte-parole ne reconnaît que trois combattants blessés, sans qu'aucune source indépendante ne puisse confirmer ce bilan. Jeudi soir, la CPC aurait poussé son avantage et atteint la ville de Gordil, 25 km plus au sud. « Nous sommes sur la route de Ndélé », affirmait le porte-parole rebelle en début de soirée.



Le préfet de la Vakaga, Léonard Mbélé, que nous avons contacté par téléphone, a confirmé l'attaque rebelle, assurant que « les combats se poursuivaient dans le secteur en milieu d'après-midi ». « Les plus de 7 000 habitants de Sikikédé ont fui devant ces criminels de peur qu'ils ne s'en prennent à eux », selon le responsable administratif, qui n'était en mesure de confirmer ou d'infirmer le bilan donné par les rebelles, d'autant plus que le réseau téléphonique était ne fonctionne plus dans le secteur, dit-il.