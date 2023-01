RCA : mise en place d'un système de contrôle horaire à la Primature pour une administration plus productive

M. MOLOUA a informé la presse que ce système sera bientôt étendu à tous les départements gouvernementaux pour garantir la productivité de l'administration Centrafricaine. Les fonctionnaires et les agents seront tenus de travailler pendant 8 heures par jour et les responsables de départements seront chargés de veiller à ce que le système fonctionne correctement.



Le nouveau dispositif horaire comporte une identification par empreinte digitale pour tout le personnel. Après s'être fait identifier, les employés peuvent signer leur présence au travail en plaçant leur doigt sur le système. Cela permet de suivre l'attendance du personnel en temps réel.



En mettant en place ce système horaire, M. MOLOUA montre sa détermination à améliorer les conditions de vie de la population Centrafricaine en travaillant à une administration plus productive. C'est un premier pas pour assurer que les employés de l'État travaillent de manière efficace et responsable pour le bénéfice de tous les Centrafricains.