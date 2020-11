RCA : tensions entre la garde présidentielle et la sécurité de l'ex-président Bozizé

Des tensions ont eu lieu samedi dernier entre la garde présidentielle et des hommes appartenant à la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé, devant le Palais Omnisports de Bangui où se déroulait une cérémonie d’obsèques, rapporte "Diaspora Magazine".



La garde présidentielle a souhaité désarmer trois gardes du corps de François Bozizé -munis de AK47-, en faction dans un véhicule à l'extérieur du stade. Ceux-ci s'y sont opposés.



"Quand je suis sorti du stade, j’ai rencontré le général Alfred Service, directeur général de la sécurité présidentielle qui se chamaillait avec deux ou quatre éléments de ma sécurité rapprochés. Ensuite, voyant que c’est un général qui se chamaillait avec les éléments de ma sécurité, j’ai dû intervenir pour les séparer et leur dire du calme. J’ai salué le général, et ce n’est que par la suite qu’on m’a rendu compte que le général aurait ordonné à ses éléments de briser la glace de mon véhicule et récupérer les armes", a déclaré François Bozizé dans des propos rapportés par le média "Corbeau News Centrafrique".



La garde présidentielle ne souhaite pas que l'ancien président circule avec des hommes lourdement armés, alors qu'il n'y est pas autorisé, souligne "Corbeau News Centrafrique". Après une brève saisie, les armes ont toutefois été remises à la sécurité de Bozizé suite à son intervention.