RCA : une délégation de la Commission de la Comac rencontre le président Touadera

Une délégation de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC), conduite par son président l’Equato-guinéen Baltasar Engonga Edjo'o, a été reçue au par le président de la République Faustin Archange Touadera, président en exercice de la CEMAC.



A l'issue de cette audience le président de la Commission de la CEMAC a déclaré à la presse que beaucoup de sujets ont été abordés et les discussions avec le président en exercice de la CEMAC.



Il faut dire que cette rencontre lui a donné l'occasion d'informer le président centrafricain sur l'état d'exécution des décisions mandatées à la Commission par le dernier Conseil des ministres des Etats de la CEMAC qui s'est tenu à Bangui.



Interrogé sur l'état de la santé institutionnelle de la CEMAC, Baltasar Engonga Edjo'o a répondu en ces termes : « Vous savez que le Conseil des ministres avait mandaté la Commission de prendre certaines mesures à l'interne, lesquelles mesures feront objet de soumission au niveau supérieur de la Communauté. C'est ce que nous avons fait, ces mesures ont été prises au niveau interne et les dossiers qui ne relèvent pas du pouvoir de la Commission ont été remises aux instances compétentes».



Enfin, le président de la Commission de la CEMAC a annoncé que les discussions avec le président de la République centrafricaine et président en exercice de la CEMAC sur les dossiers importants de la communauté vont se poursuivre.