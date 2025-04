RCA : une délégation de la société matière sas a été reçue par le président Touadéra

Une délégation de la société Matière SAS, conduite par son président Philippe Matière a été reçue le 17 avril 2025, à la Cité des Chefs d’État par le président de la République Faustin Archange Touadéra. Philippe Matière est le président de la Société Matière SAS, spécialisée dans la construction de ponts métalliques modulaires, rapides à monter, économiques et durables.



Cette audience vise à présenter au président de la République centrafricaine, l'offre de Matière SAS, pour les projets d'ouvrages d'infrastructures en RCA, notamment le pont de Bamingui, le pont de Bimbo et plus tard le pont sur l’Oubangui. D’après Philippe Matière, ces études visent également le remplacement de certains bacs, avec des ponts, afin de permettre un meilleur désenclavement de la République centrafricaine.



Il a fait savoir que la mise en œuvre des projets qui vont découler de ces études menées, nécessite l’apport technique des experts du ministère des Travaux publics, mais aussi une mobilisation de financement en France, de l’Union Européenne, de la Banque Africaine de Développement et des Banques privées.



Le président de Matière SAS a rappelé que son institution est présente en République centrafricaine depuis 20 ans. Une présence qui, dit-il, a permis la réalisation de plusieurs ouvrages d'art dans certaines grandes villes du pays dont la préfecture de la Mambéré Kadei.