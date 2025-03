RCA : visite du président de la République au camp militaire de Béréngo

Le président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra est arrivé en hélicoptère dans la matinée du mercredi 19 mars au Camp militaire de Béréngo, pour visiter les éléments des forces de défense et de sécurité en formation pratique auprès des instructeurs russes.



Il a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre de la Défense nationale, Rameau Claude Bireau, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Nassin, du chef d’Etat-major des Armées, Zéphirin Mamadou et son Etat-major, du directeur général de la Gendarmerie nationale, Landry Depot, du directeur général de la Police nationale, Bienvenu Zokoue.



Le président de la République, Faustin Archange Touadéra s’est recueilli sur la tombe du président Bokassa, à l’entrée du camp, avant de commencer la visite.



Reçu au quartier général par le général russe, le chef suprême des Armées s’est vu expliquer le programme de formation pratique dispensée aux éléments avec des exercices pratiques basés sur des expériences de toutes les guerres, des tactiques de combats, l’utilisation des armes modernes, le renseignement et la liaison avec toutes les unités.



Ces explications sont faites avec démonstrations à l’appui. Félicité par le président de la République, ces jeunes éléments ont fait la démonstration de leur savoir-faire en présentant au chef suprême des Armées les différentes armes de la formation avec leurs conditions d’utilisation.



Cette jeune équipe est composée des éléments des FACA, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. Ce sont des Forces spéciales formées aux techniques de défense du territoire, des personnes et des biens avec des moyens modernes et technologiques tels que les drones et les armes sophistiquées.



Ces hommes qui viendront renforcer les rangs des forces de défense et de sécurité à la fin de leur formation, seront des soldats aguerris aux techniques modernes de combats. Les soldats se sont exprimés pour dire au chef de l’État leur grande fierté de faire partie de cette équipe et de servir leur pays au sacrifice de leur vie.



Après le mot de circonstance du CEMA le général Zéphyrin Mamadou, le président de la République a vivement salué l’engagement et le courage des soldats en réitérant sa ferme volonté de faire de notre armée, une armée professionnelle, puissante et capable de défendre notre territoire et de protéger le peuple centrafricain.