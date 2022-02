RD Congo : massacre de dizaines de déplacés dans un camp en Ituri

"Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques brutales en Ituri. Plaine Savo est peuplé de familles - des familles vulnérables - qui ont fui des violences similaires avec leurs enfants et qui ne demandent que le droit de vivre en paix", a déclaré Caitlin Brady, directrice du Conseil norvégien pour les réfugiés en RDC. "Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais aucune justification pour les attaques contre les civils. Les responsables doivent être tenus de rendre des comptes."



Les premiers rapports indiquent que 59 civils ont été tués et 40 autres blessés. Le directeur d'une école de la région, soutenue par le Conseil norvégien pour les réfugiés, a indiqué que deux de ses élèves figuraient parmi les morts. Les assaillants ont utilisé des armes à feu et des machettes pour attaquer les occupants du camp. Les blessés ont été emmenés dans un établissement de santé local pour y être soignés. Le camp de Plaine Savo abrite plus de 24 000 personnes qui ont fui les violences dans le territoire de Djugu en 2019. Elles ont une nouvelle fois été contraintes de fuir et ont trouvé refuge à la base de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MONUSCO).



On constate une forte escalade des attaques délibérées et ciblées des groupes armés contre les personnes déplacées en Ituri. En plus de l'attaque la plus récente, environ 68 personnes ont été tuées dans des attaques contre cinq camps différents dans la même zone depuis novembre 2021. Ces attaques ont déclenché de nouvelles vagues de déplacements massifs et plongé des populations déjà vulnérables dans un climat de terreur.



"Nous exhortons les autorités congolaises à redoubler immédiatement d'efforts pour assurer la protection des civils et à prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux moteurs du conflit dans l'est du pays", a déclaré Mme Brady.