RDC : 11 morts à la suite des affrontements entre les M23 et groupes d’autodéfense à Marangara

« Onze personnes ont été tuées à la suite d’affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes d’autodéfense le dimanche 6 août dans le village Marangara, dans le territoire de Rutshuru », a rapporté Radio Okapi, un média local congolais.



D’après cette radio, « plusieurs sources locales affirment que les rebelles du M23 ont attaqué les groupes d’autodéfense dans ce village avant de commettre ces tueries sur les populations civiles. Cette attaque est intervenue entre 3h et 6 h du matin » du 6 aout.



Newscd.net, un autre journal congolais qui confirme ces meutres, a relevé dans un autre article, dimanche que « les rebelles M23 ont attaqué également les villages de Maroba et Bishigiro toujours en territoire de Rutshuru et d’autres dégâts ont été enregistrés ».



Le journal Congointer.info, a annoncé qu’à travers une communication, un mouvement de la société civile a indiqué que les victimes sont des civils qui n’ont aucun lien avec les hostilités. Elle a dénoncé par ailleurs cette méthode récurrente du M23 de massacrer des civils dans cette partie de Rutshuru « sans intervention des forces régionales déployées dans la région ».