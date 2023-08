RDC : 2000 jeunes entrepreneurs bénéficient d'une formation

Victor Bossoku, entrepreneur basé à Kinshasa et parrain de cette première édition, a mis en avant la réalisation de cette formation gratuite et en a félicité les participants. La diversité des domaines abordés a pour but d'offrir aux jeunes entrepreneurs les compétences nécessaires pour développer leurs projets.



Au-delà de la clôture de cette formation, Victor Bossoku a encouragé la jeunesse à s'impliquer activement dans différentes organisations et centres d'entrepreneuriat afin d'approfondir leurs connaissances dans le domaine entrepreneurial. Il a souligné que la voie de la réussite financière ne se limite pas à être un simple salarié, mais implique également d'embrasser l'esprit entrepreneurial.



La cérémonie a également été marquée par la remise des brevets aux lauréats de cette première édition. Victor Bossoku a profité de cette occasion pour annoncer le lancement de la deuxième édition de la formation gratuite, visant à bénéficier à 5 000 jeunes entrepreneurs opérant dans divers secteurs entrepreneuriaux, dans la continuité de la première édition.