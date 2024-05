RDC - Affrontements FARDC-M23-AFC: Prise de la ville de Bitonga par les rebelles M23

Bitonga, située dans la province du Sud-Kivu, surplombe la cité de Minova et Bweremana dans le Nord-Kivu. Cette prise de contrôle représente un coup dur pour les forces gouvernementales congolaises (FARDC) et ouvre la voie à une possible progression des rebelles vers Minova et Bweremana.



Les combats entre les FARDC, le M23 et les groupes armés alliés à l'Alliance des Forces Patriotiques (AFC) se sont intensifiés ces derniers jours dans la région, faisant craindre le pire pour la population civile.



La prise de Bitonga expose les habitants de la région à des risques accrus de violences, de déplacements forcés et d'atteintes aux droits humains. La chute de Bitonga rapproche les rebelles de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu et principale ville de l'est du pays. Cela met une pression supplémentaire sur les FARDC pour défendre la ville.



Cette nouvelle escalade de la violence complique davantage les efforts en cours pour trouver une solution pacifique au conflit dans l'est de la RDC. La communauté internationale a condamné la prise de Bitonga et a appelé toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue inclusif.



Il est crucial que les acteurs nationaux et internationaux redoublent d'efforts pour trouver une solution durable à ce conflit qui affecte gravement la population civile de l'est de la RDC.