RDC : Akinwumi Adesina apporte son soutien aux projets d’infrastructure lors d’une visite stratégique

Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a effectué une visite de deux jours en République démocratique du Congo au cours de laquelle il a eu des entretiens de haut niveau portant sur l’accélération des projets de développement stratégiques dans le pays.



Au cours de cette visite, M. Adesina a participé à un petit-déjeuner de travail, le dimanche 21 janvier, avec plusieurs ministres clés : Aimé Boji Sangara, ministre d’État chargé du Budget ; Julien Palulu, ministre de l’Industrie ; José Mpanda, ministre de l’Agriculture, et Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité.



Ces derniers ont présenté des plans stratégiques pour leurs secteurs respectifs et ont réitéré leur souhait d’une coopération étroite avec la première institution de financement du développement en Afrique.



Le président du Groupe de la Banque a salué ces priorités stratégiques et rappelé les projets phares de la RD Congo, tels que le barrage hydroélectrique d’Inga et le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Il a réitéré l’engagement de la Banque à soutenir efficacement les efforts du gouvernement congolais en matière de transformation agricole, d’intégration régionale et d’autres domaines vitaux pour l’amélioration rapide des conditions de vie des Congolais.



M. Adesina a également rencontré le président Félix Tshisekedi, dans l’après-midi du 21 janvier, pour un entretien bilatéral portant notamment sur le soutien de la Banque aux priorités du gouvernement.



La veille, il avait assisté, aux côtés de plus de vingt chefs d’État et d’autres éminentes personnalités, à la cérémonie officielle d’investiture du président Tshisekedi pour son second mandat, qui se déroulait au stade des Martyrs, dans la capitale Kinshasa.



Le 30 septembre 2023, le portefeuille actif de la Banque en République démocratique du Congo comprenait 27 opérations d’une valeur avoisinant 1,458 milliard de dollars. L’une d’entre elles concerne le secteur privé. Le portefeuille est dominé par les secteurs des transports et des TIC (37 %), de l’énergie (19 %), de l’eau et de l’assainissement (16 %) et de l’agriculture (18 %). Les secteurs de la gouvernance, de la finance et des affaires sociales représentent chacun 2 % du portefeuille total de la Banque en RDC.