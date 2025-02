AFRIQUE

RDC : Cessez-le-feu, retrait des forces étrangères et fusion des processus de paix actés au sommet régional

Alwihda Info | Par alwihda - 8 Février 2025

À l’issue d’un Sommet conjoint organisé ce samedi à Dar es Salam, en Tanzanie, sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, les Chefs d’État et de gouvernement de l’EAC et de la SADC ont pris une série d’importantes décisions avec effet immédiat qui répondent à l’urgence humanitaire, au besoin pressant d’une désescalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtries de Goma, au Nord Kivu.