RDC-France : l’ambassadeur de France fait ses adieux au président Félix Tshisekedi

Ce lundi à la Cité de l’Union africaine, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à Bruno Aubert, ambassadeur de France en République Démocratique du Congo (RDC), venu lui faire ses adieux.



« Il était important pour moi de voir le président de la République, chef de l’État, dans une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d’une mission de trois années dans le pays.



Donc, c’était une manière de lui dire au revoir », a fait savoir Bruno Aubert. Le diplomate français a profité de cette occasion pour présenter un bilan positif des relations entre la France et la RDC durant les trois années de sa mission à Kinshasa.



Par ailleurs, le chef de l’État et son hôte ont regretté l’incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août dernier, à la suite d’un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une emprise française. Le président de la République a condamné ces actes portant atteinte aux conventions internationales concernant la protection des diplomates et rassuré que leurs auteurs ont été interpellés.