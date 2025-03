RDC - Goma : Accord entre le M23 et la SADC pour un retrait imminent des troupes

Les parties se sont mises d'accord pour que les troupes quittent la région avec leur équipement militaire, en utilisant l'aéroport de Goma comme point de départ. Cet aéroport sera également réhabilité avec le soutien de la SADC afin de faciliter le processus de départ des troupes.





Contexte





Le M23, un groupe armé actif dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), a été au centre de nombreuses tensions et conflits dans la région. L'accord de départ des troupes de la SADC est perçu comme un effort pour apaiser les tensions et contribuer à la stabilisation de la situation sécuritaire à Goma et dans la région.





Perspectives d'avenir





La signature de cet accord est un signe positif vers la réduction des hostilités et une opportunité pour la RDC de retrouver une certaine paix et sécurité. Les observateurs internationaux suivent de près la mise en œuvre de cet accord, espérant qu'il ouvrira la voie à un dialogue constructif entre les parties concernées et contribuera à la normalisation de la situation dans la région.







Ce développement à Goma est un pas vers la résolution pacifique des conflits dans l'est de la RDC, et il reste essentiel de surveiller les étapes suivantes pour s'assurer que les engagements pris dans l'accord soient respectés pour le bien-être de la population locale.