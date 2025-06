Tanger accueille la présentation du SUV Magnite, symbole du renouveau de Nissan en Afrique

Au fil des échanges avec les journalistes, un fort enthousiasme pour la marque s’est fait ressentir. « C’est très important, car nous avons une longue histoire sur ce continent et ailleurs dans le monde. Nous sommes une marque fidèle : lorsque nous nous installons quelque part, c’est pour y rester », a-t-il affirmé. Il a également noté l’intérêt manifeste du public, avec de nombreuses questions sur le design, les performances et les atouts du véhicule.



« Nous avons répondu à toutes les interrogations et avons insisté sur le fait que notre engagement va bien au-delà de la simple commercialisation. Il concerne aussi la relation que nous entretenons avec nos partenaires, nos clients, les médias, et toutes les personnes émotionnellement attachées à la marque. Et nous aussi, nous sommes attachés à eux », a conclu Jordi Vila.



Cette conférence visait non seulement à présenter le nouveau modèle, mais aussi à renforcer la notoriété de Nissan. Elle a permis à la presse venue de divers pays africains de découvrir l’expérience de conduite offerte par le Nissan Magnite et d’échanger sur les perspectives de ce modèle innovant. Un événement à la fois enrichissant et mémorable, en présence du président de Nissan Afrique.