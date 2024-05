RDC : L’Union africaine condamne la tentative de coup d'État

Le Président de la Commission de l'UA, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, a déploré cette action et a réitéré l'attachement indéfectible de l'organisation à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Il a salué la prompte réaction et le professionnalisme des forces de sécurité congolaises qui ont permis de maîtriser la situation et de protéger les institutions républicaines.



L'UA exhorte toutes les parties prenantes congolaises à privilégier le dialogue politique inclusif et constructif afin de résoudre leurs différends dans le cadre du respect de la Constitution et des lois en vigueur. Elle réaffirme sa disposition à accompagner la RDC dans ses efforts de consolidation de la paix, de la démocratie et de l'État de droit.



Par ailleurs, l'UA appelle à une enquête approfondie sur cette tentative de coup d'État afin d'identifier et de traduire en justice tous les responsables. Elle encourage également les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité et l'État de droit dans le pays.



La tentative de coup d'État en RDC est un rappel des défis auxquels la démocratie est confrontée sur le continent africain. Cependant, la réaction ferme et collective de l'UA et de la communauté internationale démontre leur engagement indéfectible à soutenir les processus démocratiques et à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique.



L'UA continuera à suivre de près l'évolution de la situation en RDC et à travailler avec les parties prenantes congolaises et les partenaires internationaux pour appuyer les efforts visant à restaurer un climat politique apaisé et propice à un développement durable dans le pays.