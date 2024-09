RDC – L’opposant Seth Kikuni arrêté : Le silence assourdissant après ses accusations de massacres dans la prison de Makala

Seth Kikuni a récemment tweeté que la thèse de la tentative d'évasion à la prison de Makala ne tenait pas, suggérant qu'il s'agissait plutôt de massacres ressemblant à des exécutions ciblées de citoyens devant bénéficier d'une protection de l'État.



Dans son tweet, Kikuni a mentionné d'autres incidents violents, notamment à Goma, Kilwa et Lwilu, qualifiant la situation d'« inacceptable ».

« La thèse de la tentative d'évasion ne tient pas débout. Des massacres de trop qui ressemblent beaucoup plus à une série d'exécution des citoyens devant bénéficier d'une protection spéciale de l'Etat. Wazalendo à Goma, Kilwa, Lwilu, et maintenant Makala. INACCEPTABLE ».



Selon des sources proches de l'ancien candidat à la présidence, Seth Kikuni aurait été arrêté et emprisonné suite à ses déclarations.



Cette arrestation éventuelle pourrait être interprétée comme une réaction à ses critiques envers le gouvernement et les événements récents liés à la sécurité publique.