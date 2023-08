RDC : La CENI convoque l'électorat pour élire des députés provinciaux et conseillers communaux

Selon le calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, l'électorat pour les élections des Députés Provinciaux et des Conseillers Communaux est prévu à partir du mercredi 02 août 2023. Les Bureaux de Réceptions et de Traitements de Candidatures seront ouverts et opérationnels du jeudi 03 août au 22 août 2023, soit une période de 20 jours. Ces bureaux seront ouverts de 08h30 à 16h30, heures locales.



La CENI rappelle que conformément à l'article 148 de la Loi en vigueur, la liste des candidats pour les députés provinciaux doit être présentée par un parti politique ou un regroupement politique, tandis que les candidats indépendants peuvent se présenter de manière individuelle. Des conditions préalables sont fixées pour aspirer à se porter candidat à la députation provinciale, notamment être de nationalité congolaise et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.



La CENI invite donc les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques désireux de participer aux élections des Députés Provinciaux et des Conseillers Communaux à constituer leurs dossiers de candidature en se conformant aux prescriptions de la Loi électorale et à les soumettre rapidement.