RDC : La justice ordonne l’ouverture d’un dossier judiciaire contre l’archevêque catholique de Kinshasa

Selon la correspondance du procureur, le Cardinal Ambongo est accusé de “violenter délibérément les consciences” en propageant de fausses rumeurs et en incitant à la révolte contre les institutions établies. Ces comportements, considérés comme infractionnels, sont perçus comme un déni de justice s’ils ne sont pas traités. Le procureur souligne également que le Cardinal a décliné une invitation à son office pour discuter de certains dossiers en instruction.



Le Cardinal Fridolin Ambongo est connu pour ses prises de position critiques envers l’administration du président Félix Tshisekedi. Ses homélies ont abordé des sujets sensibles tels que la situation sécuritaire dans l’est du pays et la détérioration du pouvoir d’achat des Congolais. Cette affaire soulève des questions sur la liberté d’expression et la responsabilité des leaders religieux dans le contexte politique et social de la RDC.