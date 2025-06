RDC : Lancement du nouveau passeport biométrique à 75 $, une révolution pour les citoyens

Ce nouveau passeport marque une rupture avec les pratiques antérieures, notamment en matière de coût et de processus. Désormais fixé à 75 dollars américains, le tarif est significativement réduit par rapport aux 300 dollars précédemment exigés, le rendant ainsi plus accessible à l'ensemble des citoyens. Le paiement est entièrement sécurisé et traçable via EquityBCDC et ses partenaires bancaires, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires et les risques de pots-de-vin.





Un document modernisé et sécurisé





Le nouveau passeport n'est pas seulement plus abordable, il intègre également des technologies de pointe pour une sécurité renforcée et une conformité aux normes internationales de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Ses caractéristiques incluent :



Une puce RFID sans contact pour le stockage sécurisé des données biométriques.

pour le stockage sécurisé des données biométriques. Une page de données en polycarbonate , offrant une meilleure durabilité et résistance à la falsification.

, offrant une meilleure durabilité et résistance à la falsification. Une sécurité renforcée grâce à des hologrammes et des filigranes.

grâce à des hologrammes et des filigranes. 38 pages pour le passeport ordinaire, contre 32 auparavant, offrant plus d'espace pour les visas.



Selon le gouvernement, ce document moderne facilitera les déplacements des citoyens congolais et renforcera la lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les démarches à suivre pour l'obtention du nouveau passeport, les citoyens sont invités à se rapprocher des bureaux du ministère des Affaires étrangères.