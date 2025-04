RDC : Le Gouverneur du Sud-Kivu en quête de paix et de stabilité

Un Plaidoyer Inlassable pour la Paix et le Soutien International :





Lors de son entretien la semaine dernière avec Afrique Média, le Gouverneur Purusi a souligné les efforts du Chef de l'État en faveur de la paix, notamment la démarche diplomatique aux États-Unis. Face à la menace persistante des groupes armés, en particulier le M23/AFC, il a réitéré son appel pressant à la communauté internationale pour un soutien renforcé à la stabilisation et au développement du Sud-Kivu.





Collaboration Essentielle avec les Nations Unies :





La récente rencontre avec Bruno Le Marquis des Nations Unies a permis d'aborder les défis sécuritaires, humanitaires et de développement prioritaires pour la province. La relance des projets de développement, l'intégration des aspects sécuritaires dans l'aide humanitaire et le soutien au dialogue communautaire restent des axes majeurs de cette collaboration.





Condamnation Ferme des Violences et Appel à la Mobilisation Globale :





Le Gouverneur a dénoncé avec force l'escalade de la violence suite à la libération de détenus par le M23/AFC, soulignant les conséquences humanitaires désastreuses et appelant la communauté internationale à une action urgente pour protéger les civils et faciliter l'accès humanitaire.





Modernisation des Services et Résilience Face à l'Occupation :





Face aux actes de vandalisme ciblant les institutions provinciales, le Gouverneur a plaidé pour un soutien financier et logistique accru et pour la digitalisation des services publics afin de sécuriser les données essentielles. Son appel à la résistance contre l'occupation témoigne de sa détermination à défendre l'intégrité de sa province.





Un Leadership Reconnu et Soutenu par le Président Tshisekedi :





L'engagement du Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki dans la quête de paix et de développement pour le Sud-Kivu est non seulement manifeste, mais il est également reconnu et encouragé au plus haut niveau de l'État. Pour rappel, en octobre 2024, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait personnellement félicité le Gouverneur pour ses initiatives visant le progrès du Sud-Kivu et le renforcement des liens régionaux.





Cette reconnaissance, exprimée lors du sommet du COMESA à Bujumbura, soulignait l'importance de l'intégration socio-économique, politique et culturelle du Sud-Kivu avec ses voisins, en particulier le Burundi. Le Gouverneur avait alors réaffirmé son engagement envers les directives présidentielles, en projetant des collaborations stratégiques avec les autorités burundaises et le secteur privé local, notamment pour renforcer les relations commerciales. Ces efforts s'inscrivent pleinement dans l'ambition de stabilité et de prospérité commune que porte le Président Tshisekedi pour la région des Grands Lacs.





Ainsi, le Gouverneur Purusi continue d'œuvrer avec détermination, fort du soutien du Président de la République, pour concrétiser les espoirs de paix et de développement pour le Sud-Kivu, en attendant que les appels à la communauté internationale se traduisent par des actions tangibles sur le terrain.