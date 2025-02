RDC : Le colonel Rugabisha, commandant de la 12e brigade, tué au combat contre le M23

Le colonel Alexis Rugabisha, commandant de la 12e brigade des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), a été tué lors des combats qui opposent l'armée congolaise au mouvement rebelle du M23 dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.





Cette triste nouvelle a été confirmée par le porte-parole des FARDC, le général major Sylvain Ekenge, dans un communiqué publié ce dimanche 2 février 2025. Le colonel Rugabisha a trouvé la mort à Mukwija, au cours d'affrontements particulièrement violents.





Un héros national





Le général Ekenge a salué la bravoure du colonel Rugabisha, soulignant que sa mort constituait une "perte inestimable pour l'armée et pour la nation congolaise". Le colonel Rugabisha était un officier respecté et apprécié de ses troupes, connu pour son courage et son dévouement.





La mort du colonel Rugabisha intervient dans un contexte de recrudescence des violences dans l'est de la RDC. Le M23, soutenu par le Rwanda selon Kinshasa, a repris les armes en mars 2022 et a depuis lors mené de nombreuses offensives contre les positions des FARDC.





Un appel à l'unité nationale





La mort du colonel Rugabisha est un rappel tragique des sacrifices consentis par les forces armées congolaises pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Cet événement devrait susciter un élan de solidarité nationale et renforcer la détermination des FARDC à mettre fin à l'insurrection du M23.





Les enjeux de la lutte contre le M23





La lutte contre le M23 est un enjeu majeur pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Le soutien apporté par le Rwanda au mouvement rebelle complique considérablement la situation et alimente les tensions entre Kinshasa et Kigali. La communauté internationale est appelée à jouer un rôle plus actif pour mettre fin à ce conflit et favoriser un dialogue entre les parties belligérantes.