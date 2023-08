RDC : Le secrétaire général de la police judiciaire des parquets mis aux arrêts

Selon les informations divulguées par Africanews, un échange impliquant Camille Boyau et Rose Mutombo, Ministre d'État à la Justice, aurait révélé une guerre de pouvoir et d'influence entre les deux personnalités. Ce conflit serait lié à la gestion des fonds secrets de recherche et au traitement de dossiers relatifs aux détournements de fonds publics et à la fraude fiscale.



Des sources judiciaires rapportent que la Ministre d’État en charge de la Justice et le Parquet auraient été saisis de cas de détournements de fonds publics impliquant le Secrétaire Général de la Police Judiciaire des parquets, ce qui a conduit à des accusations mutuelles et à des tentatives présumées de manipulation de dossiers sensibles.



Cependant, le Secrétaire Général de la Police Judiciaire des parquets a rejeté en bloc ces accusations dans un courrier adressé à la Ministre d’État en charge de la Justice datant du 22 Juillet 2023. Il est à noter que les fonds secrets de recherche sont destinés à financer des enquêtes confidentielles et des opérations spéciales visant à combattre la corruption et à protéger les intérêts de l’État.



Son arrestation a été menée par des agents mandatés par le Parquet général près la Cour de Cassation, selon ses proches.