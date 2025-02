RDC : Les troupes de la SAMIRDC quittent Goma sans armes, transitant par le Rwanda

Ce lundi 24 février 2025, les troupes de la Mission de la Communauté de développement d'Afrique australe en République démocratique du Congo (SAMIRDC), qui se trouvaient encore à Goma, ville occupée par le Mouvement du 23 mars (M23), ont été autorisées à quitter le sol congolais. Cependant, elles ont dû le faire sans leurs armes.





Un transit par le Rwanda





Les troupes, composées principalement de soldats sud-africains et malawites, ont transité par le Rwanda. Cette décision soulève des questions sur les conditions de leur départ et sur la situation sécuritaire dans la région.





Respect du droit humanitaire international





Conformément au droit humanitaire international, qui préserve la dignité des blessés de guerre, les troupes ont demandé à ne pas être filmées ou photographiées lors de leur retrait.







Ce retrait intervient dans un contexte de tension persistante dans l'est de la RDC, où le M23 occupe des territoires et où les affrontements avec les forces armées congolaises (FARDC) et d'autres groupes armés sont fréquents.