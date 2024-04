RDC : Plusieurs militants du mouvement congolais Lutte pour le Changement arrêtés à Goma lors d’une manifestation interdite

Malgré cela, ils restent déterminés et affirment : « 5 de nos camarades ont été arrêtés sur le lieu de rassemblement au nord de la ville de Goma. Cela ne nous empêchera pas d’aller jusqu’au bout ».



Le mouvement Lucha et d’autres groupes pro-démocratie dénoncent l’insécurité croissante dans la ville de Goma, où des assassinats sont enregistrés quotidiennement.



Ils exigent la démission du maire de Goma, nommé pendant la période exceptionnelle de l’état de siège, et réclament également la libération d’un camarade arrêté depuis plus de 2 ans pour avoir dénoncé l’inefficacité de l’état de siège1. La manifestation se poursuit, avec l’intention de déposer un mémo aux autorités à la mairie puis au gouvernorat.