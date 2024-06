RDC: Près de 60 personnes tuées dans plusieurs attaques revendiquées par les ADF près de Mangina, au Nord-Kivu

Ces attaques, qui ont eu lieu en l'espace de quelques jours, constituent le bilan le plus lourd enregistré dans la région depuis plusieurs mois, malgré les opérations militaires en cours dans la zone.



Les ADF, groupe armé d'origine ougandaise, sont responsables de nombreuses atrocités dans la région, notamment des massacres de civils, des enlèvements et des pillages.



Leur dernière série d'attaques a provoqué la colère et la consternation au sein de la population locale, qui appelle à une action plus vigoureuse des autorités pour mettre fin aux agissements des rebelles.



Le gouvernement congolais, avec l'appui de la communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour mettre fin aux agissements de ces groupes rebelles et protéger la population civile.