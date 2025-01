RDC : Réunion de sécurité convoquée par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka

Les principaux objectifs de cette réunion étaient de s'enquérir de la situation réelle sur les fronts de l'Est, identifier les défis sécuritaires et humanitaires auxquels le pays est confronté et établir des actions concrètes pour renforcer la réponse du gouvernement face à ces défis.

Résultats des Échanges Les discussions approfondies ont permis de passer en revue les différents défis rencontrés sur le terrain et identifier des actions nécessaires pour améliorer la sécurité et la situation humanitaire dans la région.



Cette réunion témoigne de l'engagement du gouvernement à agir de manière proactive pour répondre aux besoins croissants de la population et à stabiliser la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.