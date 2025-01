RDC : Réunion entre le Président Félix Tshisekedi et les élus du Grand Kivu

État des Lieux

Des cadavres jonchent les rues.

L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours.

Les habitants éprouvent des difficultés à s'approvisionner en nourriture.

Engagement du Président



Soutien des Parlementaires



Perspectives Diplomatiques

Les élus ont décrit la situation à Goma comme "dramatique", signalant que :Serein, le Président Tshisekedi a exprimé sa préoccupation pour ses compatriotes et a indiqué qu'il travaille en collaboration avec la Monusco et diverses organisations humanitaires pour apporter de l'aide.Les parlementaires du Nord et Sud Kivu ont réfléchi avec le Chef de l'État sur des solutions pour rétablir l'intégrité et la souveraineté territoriales de la RDC. Ils ont affirmé leur soutien aux démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises par le gouvernement.L'honorable Safari Nganizi, président du caucus des élus du Nord-Kivu, a rapporté que le Président a assuré que le processus diplomatique évolue favorablement. Il espère que la communauté internationale entendra la voix de la RDC et exigera le retrait des troupes rwandaises.Cette réunion souligne l'urgence de la situation à Goma et le besoin d'une action concertée pour améliorer les conditions de sécurité et humanitaires dans la région.