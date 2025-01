RDC - Sud-Kivu : Face à l'avancée des rebelles, des milliers de civils fuient vers le lac Kivu et Goma

La situation au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, est de plus en plus préoccupante alors que les rebelles, notamment le groupe M23, avancent vers la cité de Minova. Cette progression a entraîné un déplacement massif de la population, qui cherche refuge sur le Lac Kivu, avec certains se dirigeant vers la ville de Goma et d'autres vers l'île d'Idjwi.





Des sources locales rapportent que le village de Kashenda, situé à quelques kilomètres de Kalungu, est désormais sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda. Cette occupation accentue les craintes parmi les habitants de la région, qui vivent dans l'incertitude et la peur des violences à venir.





De plus, la situation sécuritaire s'est détériorée avec des attaques récentes, notamment une explosion qui a visé l'église CEPAC à Sake, causant des inquiétudes supplémentaires parmi la population. Les combats entre les forces armées congolaises et les groupes rebelles continuent de faire des ravages, exacerbant la crise humanitaire dans cette région déjà instable.