RDC – Tentative d’évasion à la prison de Makala : Le bilan est de 129 décès et 59 blessés (Gouvernement)

Parmi les victimes, 24 personnes ont été tuées par balle après sommation, tandis que les autres décès sont survenus à la suite d'une bousculade ou d'étouffement. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que 59 personnes ont été blessées et reçoivent actuellement des soins aux frais du gouvernement. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a communiqué ces informations, soulignant la gravité de la situation.

Cette tentative d'évasion a eu des conséquences tragiques, suscitant des préoccupations concernant la sécurité dans les établissements pénitentiaires en RDC



L'échec de la tentative d'évasion à la prison de Makala s'est soldé par un bilan humain extrêmement lourd. Le nombre de décès, principalement dû à des tirs, à la bousculade et à l'étouffement, témoigne de la violence et du désordre qui ont régné lors de cet événement.



L'évasion de la prison de Makala est un événement tragique qui met en lumière les défis auxquels fait face la RDC en matière de sécurité et de droits de l'homme. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures concrètes pour améliorer la situation des prisons et prévenir de nouvelles tragédies.