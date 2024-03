RDC : Tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mohamed Cheikh Ghazouani à Nouakchott

Lors d’un entretien en tête-à-tête, les deux dirigeants ont discuté de questions cruciales, notamment la crise sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) et la coopération multisectorielle entre leurs pays. Ils ont convenu de relancer un partenariat gagnant-gagnant dans des domaines tels que l’agriculture, le commerce, la pêche et l’éducation. Des rencontres élargies impliquant des responsables des deux nations sont également prévues dans le cadre de cette initiative. La visite du Président Tshisekedi à Nouakchott durera 48 heures.



Par ailleurs, le Président mauritanien a exprimé son soutien diplomatique constant aux processus de paix menés à Luanda et à Nairobi pour rétablir la paix et la sécurité dans la région de l’Est de la RDC. Cette collaboration renforcée entre les deux pays vise à promouvoir la stabilité et le développement dans la région africaine.



C’est une étape importante pour les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, et elle témoigne de l’engagement des deux dirigeants à travailler ensemble pour le bien-être de leurs peuples et de l’Afrique dans son ensemble.