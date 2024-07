RDC - Tragédie à Kinshasa : 9 morts lors du concert de Mike Kalambay

Le concert, qui devait être une fête pour les milliers de fans de Mike Kalambay, s'est transformé en drame. Les circonstances exactes de ces décès restent floues à ce stade. Les premières informations font état d'une bousculade générale, peut-être provoquée par une fausse alerte à une menace sécuritaire ou par une panique collective.



Ce drame a plongé le pays dans une profonde tristesse. Les autorités ont décrété un deuil national et le Stade des Martyrs a été fermé à toutes activités non sportives jusqu'à nouvel ordre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame et identifier les éventuels responsables.



Les réactions ont été nombreuses et émues. Les autorités ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et promis de tout mettre en œuvre pour que de tels événements ne se reproduisent plus. La société civile et les médias ont également exprimé leur consternation et appelé à une meilleure organisation des événements de masse.