RDC : Tshisekedi ordonne au gouvernement d'achever l’installation de "Trans Academia"

Le président a souligné que cette société, créée au profit des étudiants, ne pourra pleinement fonctionner que si toutes les conditions sont réunies. Il a donc chargé le Ministre des Transports, Voies de Communication et du Désenclavement de mettre à disposition de Trans Academia les moyens nécessaires pour que le projet soit accessible à ses bénéficiaires dans un délai raisonnable.



Le compte rendu du conseil des ministres rapporte également que l'équipe de management de Trans Academia devra s'assurer que seuls les étudiants bénéficieront de ces moyens de transport et que l'accès aux bus se fera de manière optimale en utilisant les nouvelles technologies. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire devra quant à lui ordonner aux Universités et Instituts supérieurs de fournir, dans un délai de 30 jours, leurs bases de données respectives complètes et à jour, contenant tous les étudiants.



Une collaboration étroite entre les ministères concernés permettra de mettre en œuvre une base de données nationale répertoriant tous les étudiants concernés. Pour la rentrée de l'année académique 2023-2024, la première phase du projet prévoit la mise à disposition de 120 premiers bus pour les étudiants afin de faciliter leurs déplacements en toute tranquillité.