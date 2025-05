RDC : Un journaliste enlevé à Goma, le M23 pointé du doigt

Selon un témoin, le journaliste avait exprimé des craintes pour sa sécurité plus tôt dans la journée. « Il m'a dit qu'il est menacé et qu'il me reviendra la journée pour m'en parler. Ce soir je viens d'être contacté par ses proches pour me dire qu'il a été enlevé par des éléments du M23 à Amour, au croisement des quartiers Mugunga et Lac-Vert, et conduit vers une destination inconnue ce 25/05/2025. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles », a déclaré un proche.





L'incident suscite une vive inquiétude quant au sort de Wakahasha Jérémie.