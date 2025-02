AFRIQUE

RDC : Un monument du Président Félix Tshisekedi démoli par la population à Kabeya Kamwanga

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Février 2025

À Kabeya Kamwanga, un monument dédié au président Félix Tshisekedi a été détruit et démoli par les habitants locaux. Cette action fait suite à des promesses non tenues concernant l'approvisionnement en eau et en électricité, des projets qui demeurent non réalisés depuis 2019.