RDC : huit casques bleus de la Monusco arrêtés pour exploitation sexuelle

« Selon des documents internes de la Monusco , huit Casques bleus déployés à Beni, dans l'est de la RDC, ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8 octobre », dans le cadre de cette affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumées, a souligné Le Figaro.



D’après la Monusco, « ces rapports font suite à une série de mesures que la Mission a proactivement mises en place dans toutes ses zones de déploiement afin d'assurer le respect des valeurs et normes de conduite des Nations Unies ».



Le Bureau des Services de Contrôle Interne de la Monusco a relevé qu’il a été saisi et « des mesures conservatoires ont déjà été prises » conformément à la politique de « tolérance zéro » du Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne l’exploitation et les abus sexuels et autres formes sérieuses de mauvaise conduite.



« Ces mesures initiales incluent la suspension, la détention et le confinement des Casques bleus concernés, dans l’attente de détails supplémentaires sur ces allégations, y compris dans le cadre d’une enquête approfondie », a indiqué la la Mission tout en ajoutant que de tels comportements « ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies ».