RDC : l’ambassade de France à Kinshasa attaquée par des manifestants

Ce mardi 28 janvier 2025, des manifestants ont attaqué la représentation diplomatique française à Kinshasa, la capitale congolaise. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux attestent des violences visant le site de l’avenue du Colonel-Mondjiba, en plein centre-ville. L’ensemble du personnel est «sain et sauf», indique une source diplomatique. L’assaut était toujours en cours à 11 h 30. Une intervention des forces de l’ordre congolaises a été demandée.



Sur l’une des vidéos, des coups de feu sont audibles. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé à la mi-journée des attaques « inadmissibles ». Des manifestations de colère ont éclaté à Kinshasa après l’entrée des troupes rebelles du M23 à Goma, à 1 500 kilomètres, dans l’est du pays.



Plusieurs ambassades, dont celles du Rwanda et de l’Ouganda, ont également été prises pour cibles. La France est accusée de bienveillance avec le Rwanda voisin, parrain du M23.



Emmanuel Macron a pourtant dénoncé à plusieurs reprises, publiquement, la présence de soldats rwandais sur le sol congolais. "Des rassemblements ont visé les ambassades de France, des États-Unis, du Kenya ou encore de la Belgique et plusieurs incendies ont été maîtrisés. Le bâtiment de l'ambassade du Rwanda a lui aussi été pris pour cible et en partie saccagé [...] Ces jeunes qui ont laissé éclater leur colère dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis face aux combats dans l'est du pays", rapporte le correspondant de l’AFP en RD Congo, Aurélie Bazzara-Kibangula.



Le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya Katembwe, a assuré que l'ordre avait été rétabli et la sécurité renforcée autour de toutes les ambassades de la capitale.



Les affrontements meurtriers se poursuivent à Goma, plus grande ville de l'est de la RDC, dans laquelle les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pénétré dimanche, marquant une nouvelle escalade dans un conflit qui dure depuis trois décennies. Selon un décompte de plusieurs hôpitaux obtenus par l'AFP., ces combats ont fait au moins 17 morts et 370 blessés.