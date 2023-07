RDC : la CENI publie le calendrier opérationnel pour les candidatures à la députation

aCe calendrier se compose de deux phases distinctes. La première phase se déroulera du 24 au 28 juillet 2023. Au cours de cette période, la CENI sera chargée d'ajouter, de retirer ou de substituer les dossiers des candidats à la députation nationale. Par la suite, le 9 août 2023, la liste provisoire des candidats députés nationaux sera publiée. La deuxième phase, prévue du 10 au 26 août 2023, consistera en la réception et le traitement des recours contestataires concernant les listes de candidatures à la députation nationale. Ensuite, le 10 septembre 2023, la CENI publiera la liste définitive des candidats députés nationaux. Par le biais de ce communiqué de presse, la commission réaffirme sa volonté d'organiser les élections législatives, provinciales, municipales et présidentielle dans le respect des délais constitutionnels établis dans son calendrier électoral, tel que publié dans sa Décision N° 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022.



Dans le souci d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir un traitement équitable entre les candidats indépendants et ceux des partis politiques et regroupements politiques, la CENI a décidé de prolonger de 7 jours la période de dépôt de candidatures à la députation nationale.



Cette prolongation se déroulera du 16 au 23 juillet 2023, étant donné que la date de clôture initiale des dépôts de candidatures à la députation nationale était prévue le 15 juillet 2023.