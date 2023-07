RDC : lancement de la construction d’une cité des métiers pour la formation professionnelle

Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé, le 20 juillet 2023, au lancement officiel des travaux de construction de la cité des métiers "Musala" situé à l’Institut Agricole de Mombele dans la commune de Limete à Kinshasa.



Cette cité est un don du Royaume de Belgique au peuple congolais à travers l'agence belge de développement (ENABEL). Elle va contribuer à préparer l’avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier.



A cette occasion, la ministre de la formation professionnelle et métiers, Mme Antoinette Kipulu a rendu un vibrant hommage au Chef de l'État Félix Tshisekedi, porteur politique de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet "Kin emploi"; un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec son ministère, un appui au développement de l’employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa.