RDC : le chef de l’Etat Félix Tshisekedi est arrivé au Tanganyika

Le président Félix Tshisekedi est arrivé mardi dernier à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour une visite de 4 jours, dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l’espace Grand Katanga.



De l’aéroport jusque devant le terrain Maendeleo (route Lumumba), lieu choisi pour son meeting, le chef de l’État a été chaleureusement accueilli par la population qui est restée mobilisée, malgré une forte pluie qui s’est abattue sur la ville.



Outre cette adresse à la population, l’agenda du président de la République de RDC prévoit entre autres, l’inauguration du nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo (BCC) et une visite guidée du Palais de justice de Kalemie construit grâce au partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Suède.



Le président va également accorder plusieurs audiences et présider, sur place, le Conseil provincial de sécurité et le Conseil supérieur de la défense et le 24ème Conseil des ministres.



Le point d’orgue de cette visite sera la 11ème Conférence des gouverneurs de province (du 27 au 29 novembre) que le président Tshisekedi va présider et qui a pour thème : « Renforcer la gouvernance des provinces afin d’assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T) ».



Ces assises, selon la loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008, sont un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Sa mission est d’émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer.