RDC : le chef de l’État préside une réunion sur la situation sécuritaire à l’Est du pays

Le mardi 25 mars 2025 à la Cité de l’Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi a tenu une réunion interinstitutionnelle.



L’évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du pays était au centre de cette importante séance de travail, à laquelle ont pris part la Première ministre Judith Suminwa, le 1er vice-Premier président du Sénat José Kalala, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta.



Selon l’honorable Vital Kamerhe qui a pris la parole au nom des chefs des institutions, le chef de l’Etat a notamment évoqué « le travail qui sera entrepris conjointement entre l'EAC et la SADC, les processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies ».



Au sujet du processus de Luanda, le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue angolais Joâo Lourenço pour le travail réalisé et pour les acquis qui doivent être préservés. Le chef de l’État a rassuré qu’en sa qualité de président de l’Union africaine, le dirigeant angolais va continuer de travailler dans le cadre de la paix en République démocratique du Congo (RDC).



« Les chefs des institutions ont remercié tous ceux qui ont donné de la voix pour que la résolution 2773 soit votée à l’unanimité au Conseil de sécurité de l’ONU », a rapporté le speaker de l’Assemblée nationale. Pour eux, « c'est une victoire diplomatique car cette résolution impose des sanctions aux forces hostiles ».



Le président de la République a exhorté la Première ministre et les autres chefs des institutions à continuer cette offensive diplomatique « pour dire aux partenaires et amis du Congo de rendre pratique cette résolution 2773 ». Le chef de l’Etat est revenu sur sa rencontre avec le président rwandais Kagame, à Doha (Qatar), sur initiative de l’Émir du Qatar. Pour lui, « Doha n'a annulé ni Luanda, ni Nairobi ; au contraire il vient renforcer les démarches entreprises dans ce cadre ».



Le chef de l’État a clos sa communication en abordant la question des consultations qu’entreprend, depuis le week-end dernier, son Conseil spécial en matière de sécurité. « Cette initiative constitue une première étape qui devra aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale et permettre surtout à la RDC de recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté », a indiqué l’honorable Vital Kamerhe.