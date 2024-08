RDC : le couple présidentiel honore les lauréats de la Bourse Excellentia

Ce mercredi 14 août 2024, au chapiteau du Palais du peuple, à Kinshasa, le couple présidentiel a procédé à la remise des bourses à 74 lauréats du programme Excellentia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, édition 2023-2024.



Face aux efforts du président de la République en faveur d’une jeunesse de qualité, la Première Dame a exprimé sa gratitude : « je remercie le chef de l’État, mon mentor que je qualifierais de coach, pour son soutien indéfectible », a-t-elle déclaré.



Outre la Bourse Excellentia, le président Tshisekedi a officialisé la gratuité de l’enseignement de base, modernisé et construit des infrastructures scolaires et universitaires, réinséré par le service national des jeunes désœuvrés et encouragé l’entrepreneuriat des jeunes.



L’objectif du programme Excellentia est d’octroyer 1000 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5 années d’études, pendant 10 ans. Depuis 2019, 313 jeunes ont bénéficié de cette bourse dont 205 en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux USA.