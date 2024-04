RDC : le président Tshisekedi rencontre le Haut-commissaire aux droits de l’homme Volker Turk

Ce 18 avril 2024 à la Cité de l’Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien avec le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Volker Turk, qui vient d’achever une mission de 4 jours en République Démocratique du Congo (RDC), rapporte la présidence de la RDC.



Accompagné de Mme Bintou Keita, cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), M. Turk a fait part au chef de l’État de sa préoccupation au sujet de la situation humanitaire qui prévaut dans la partie Est du pays.



« J’ai eu une conversation très fructueuse et importante avec le président de la République, au sujet de la collaboration avec mon bureau sur les questions des droits humains », a déclaré la Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, à l’issue de sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi.



« J’ai été à Goma et en Ituri ; j’ai vu la souffrance des personnes qui sont affectées par la violence et le conflit. Il est clair que la communauté internationale doit se mobiliser pour trouver une solution à cela et soutenir la population congolaise », a-t-il renchéri.



Durant son séjour, M. Türk a rencontré des membres du gouvernement, des représentants de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa. Il a également échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keita ainsi que d'autres hauts responsables de la MONUSCO.