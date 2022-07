RDC : le président inaugure une cité résidentielle pour officiers de l'armée

Une nouvelle cité résidentielle pour les officiers supérieurs et généraux des forces armées a été inaugurée le 2 juillet. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville dans la périphérie Est de la capitale, Pool Malebo est désormais la nouvelle cité de résidence des officiers supérieurs et généraux des FARDC.



En présence du premier ministre et de plusieurs ministres dont celui de la défense nationale et ancien combattants, du Chef d'Etat-major général des FARDC et de plusieurs haut gradés de l'armée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a procédé à la remise symbolique des 30 premières villas sorties de terre dans cette concession et prêtes à accueillir les premiers occupants.



Pool Malebo est un projet du gouvernement initié en 2016 mais dont les travaux s'étaient arrêtés en 2018 faute de financement.



En janvier 2022, sur instruction du chef de l'Etat, le gouvernement, à travers le ministère de la défense nationale a relancé le projet avec le même partenaire à savoir : Congo International Investment Group (CIIG).



En l'espace de 6 mois, CIIG a réussi à rendre viables une trentaine des villas sur les 190 attendues. Chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque villa.