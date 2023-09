AFRIQUE REMAPSEN : les journalistes informés sur la 6ème édition du forum Galien Afrique

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 26 Septembre 2023



La 6ème édition du Forum Galien Afrique se tiendra en terre sénégalaise, du 3 au 7 octobre 2023, sous le parrainage du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Pour permettre aux journalistes de comprendre les enjeux de ce forum, le réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a organisé un webinaire, le 25 septembre 2023.

Placé sous le thème " : Organisation du Forum Galien Afrique et du Prix Galien Afrique.", le webinaire a été animé conjointement par trois panélistes, à savoir le professeure Awa Marie Seck, ministre d’état auprès de la présidence du Sénégal et présidente de l’association Galien Africa.; le Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre gouverneure du district des grands Lacs en Côte d’ivoire, ancienne ministre ivoirienne de la santé et membre du Jury Prix Galien Afrique



A leurs côtés, il y avait également , le professeur Ibrahima Seck, secrétaire général de l’association Galien Africa et coordonnateur scientifique puis Boubacar Sow, responsable de la Communication et des relations publiques.



Le webinaire a débuté par le mot de bienvenue du président du REMAPSEN, Bamba Youssouf qui a introduit le modérateur Mame Mbagnick Diouf, deuxième vice-président du REMAPSEN chargé de la coordination en Afrique de l’Ouest.



Des échanges fructueux



Au cours des échanges qui s'en sont suivis entre les modérateurs, Bamba Youssouf et Mbagnick Diouf puis les panélistes, les préoccupations ont tourné autour des objectifs prioritaires de l' association Galien Africa , les bénéfices de l’Afrique avec ladite association , les thématiques et l’agenda du forum Galien ainsi que la présentation du prix Galien.



Selon les panelistes, la cérémonie d’ouverture du forum scientifique se tiendra, le 6 octobre 2023, au

King Fahd Palace et sera précédé d’un forum des jeunes et d’un forum des femmes. L’édition 2023 du Forum, ont-ils poursuivi, a pour thème principal : « Maladies non-transmissibles : L’Afrique en lutte ! ». Les sous thèmes porteront , entre autres, sur es maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques, sans oublier la santé mentale.



Il s’agira à travers des panels de discussion, de faire le bilan et surtout les recommandations pour

améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), particulièrement dans les domaines

de la prévention, du dépistage, de l’accès aux services de soins et aux médicaments, de l’innovation

en santé, etc. , ont soutenu les panélistes.



Le prix Galien basé sur l'innovation pharmaceutique



Au sujet du prix Galien, les panélistes ont affirmé qu'il est décerné depuis 50 ans et se positionne comme l’équivalent du Prix Nobel en matière d’innovation pharmaceutique. Ils ont ajouté que, la première édition du Forum Galien Afrique a eu lieu en décembre 2018 à Dakar sous le parrainage de son du président sénégalais, Macky Sall.



Le REMAPSEN que, plus de 3000 participants sont attendus du monde entier. Qu’ils soient récipiendaires du Prix Nobel, ont renchéri les panélistes , leaders politiques, experts, chercheurs, étudiants, leaders communautaires, médecins, socio anthropologues, biologistes, innovateurs, investisseurs, organisations internationales, société civile, secteur privé, etc. pourront suivre de manière hybride (présentielle et virtuelle) les experts d’obédience internationale qui prendront la parole sur les différentes thématiques.



les panélistes ont rappelé que, le Prix Galien Afrique qui consacre l’excellence et l’innovation a pour but de primer les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, les dispositifs médicaux et solutions digitales récemment introduits sur

le marché africain.



Aussi, la 6e édition du forum Galien Afrique sera l’occasion de décerner pour la troisième fois le prix Galien Afrique, ont relevé les panélistes.





