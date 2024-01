RIFU : le Tchad s'engage de nouveau pour la préservation de la stabilité de la sous-région

Les stratèges en matière de la sécurité régionale de la onzième réunion du comité de gestion de l'unité régionale de fusion de renseignement (RIFU), ont été conclues au terme des travaux d'analyses stratégiques par des experts des pays membres sur la question des activités économiques criminelles, comme source du financement du terrorisme pour une réponse commune.



Commencés le lundi 29 janvier, les travaux d'analyses stratégiques des activités économiques criminelles comme source du financement du terrorisme pour une réponse commune se sont achevés le 30 janvier à N'Djamena par la satisfaction du président du comité de gestion, le Camerounais Jean-Pierre Robbins, sur la concordance de perception et la qualité des différents intervenants.



Les évaluations sous-régionales faites aujourd'hui rendent compte de ce que les activités économiques criminelles prolifèrent, et se diversifient avec toujours une ingénierie criminelle particulière et active. Par ailleurs, cela garantit des ressources aux groupes terroristes criminelles, au regard du flux silencieux et des sites servant aux financement du terrorisme.



Le ministre en charge de l'Agence nationale de la sécurité de l’État, Ahmat Kogri, dans son discours de fin des travaux, a relevé que les préconisations issues des travaux des experts sont appréciées par le comité de gestion, et en même temps, un appel à l'action commune et coordonnée pour endiguer la poursuite des actions terroriste grâce aux activités criminelles.



« Le Tchad est engagé au plus haut niveau pour la préservation de la stabilité et de la paix, renouvelle sa disponibilité à poursuivre cet effort commun pour la sécurité de la paix et la stabilité au sous-région », a souligné Ahmat Kogri.